Truienaar Mignolet is doelman van het jaar. Philippe Clement de beste trainer

Simon Mignolet (31) werd op het gala van de Gouden Schoen in Puurs verkozen tot doelman van het jaar 2019. De Truienaar ruilde vorige zomer Liverpool in voor Club Brugge en had dus aan één stemronde genoeg om zijn collega-doelmannen het nakijken te geven. Philippe Clement won de prijs voor beste trainer van het jaar. Clement is dan ook de kampioenenmaker van Racing Genk, waar hij de architect van het succes