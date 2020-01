Adil & Bilall schitteren op première van ‘Bad Boys for life’ in Los Angeles

Als Kuifje in Hollywood. Zo voelden Adil El Arbi (31) en Bilall Fallah (34) zich op de langverwachte filmpremière van ‘Bad boys for life’ in Los Angeles. Geflankeerd door supersterren Will Smith en Martin Lawrence stelde het Belgische duo hun Amerikaanse regiedebuut voor aan de internationale pers én een bonte verzameling beroemdheden. Met de nodige glamour, bovendien: Smith en Lawrence arriveerden op de rode loper in een peperdure Porsche.