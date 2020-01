Volgend dopinggeval in Keniaanse atletiek: Alfred Kipketer

Enkele dagen na de spraakmakende dopingschorsing van marathonloper Wilson Kipsang is er een volgend dopinggeval in de Keniaanse atletiek. Alfred Kipketer, die in de olympische finale van de 800 meter in Rio 2016 als zevende eindigde, heeft drie dopingcontroles gemist en is voorlopig geschorst. Dat meldde de integriteitseenheid AIU, die de dopingzaken in de internationale atletiek behandelt.

De 23-jarige Kipketer was twee keer wereldkampioen op de 800 meter bij de junioren. Zijn persoonlijk record van 1:42.87 liep hij in 2016 tijdens de wedstrijd uit de Diamond League in Parijs. Zijn vermaarde landgenoot Kipsang zou ook bewust dopingcontroles hebben ontlopen en bovendien hebben geknoeid met monsters. De 37-jarige Kipsang liep in 2013 in Berlijn een wereldrecord van 2:03.23 op de klassieke afstand van 42,195 kilometer. Hij won onder meer ook de marathons van Londen en New York en brons op de Olympische Spelen van Londen in 2012.