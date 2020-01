VIDEO. Fernando Alonso maakt spectaculaire tuimeling in Dakar.... en rijdt gewoon weer door

Indrukwekkende beelden vanuit Dakar. De Spanjaard Fernando Alonso (Toyota Hilux) rolde woensdag na een foute inschatting in het eerste deel van de marathonetappe richting Shubaytah zijn Toyota letterlijk van een zandduin. De ex-Formula 1 rijder kon zijn weg op wonderbaarlijke wijze gewoon verderzetten. Na eerdere problemen in de tweede rit was Alonso aan een uitstekende Dakar bezig en dook hij dinsdag de top 10 binnen. Carlos Sainz (MINI) kwam probleemloos door een zwaar navigatiedeel, wat niet het geval was voor zijn concurrenten.

De Spaanse dubbele wereldkampioen F1 Fernando Alonso zorgt voor het nieuws van de dag in de Dakar. Vroeg in de etappe rolde hij zijn Toyota drie keer toen hij een duin verkeerd inschatte. Toen zijn Toyota Hilux uitgerold was, stond die netjes op zijn wielen waarna Alonso verder reed. Enig nadeel: de voorruit had het begeven waardoor het duo woensdag en donderdag zonder voorruit door de woestijn moet. Tijdens de marathonetappe is hulp van buitenaf niet toegestaan. Alonso verloor aan het eerste checkpoint na 87 km 1u08.16. De Spanjaard lijkt niet zoveel last te hebben van het rijden zonder voorruit want aan het tweede checkpoint, dat 26 km verder lag, verloor hij ten opzichte van de koplopers slechts 1:43.

Halfweg de eerste marathonetappe zou de Dakar wel eens in een beslissende plooi gevallen kunnen zijn. Na 200 km was er een moeilijk navigatiegedeelte waarbij nogal wat rijders zich lieten vangen. Van de favorieten was Carlos Sainz de enige die foutloos bleef. Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) verloor er veel tijd en bereikte de neutralisatie 223 km met een achterstand van 17:46 min. Stéphane Peterhansel (MINI) deed het daar net iets beter en volgt op 11:48.

Foto: REUTERS

Marathonetappe wordt geneutraliseerd

De tiende Dakaretappe, deel 1 van de tweedaagse marathonetappe, werd na 345 van de in totaal 543 km geneutraliseerd vanwege de slechte weersomstandigheden. De deelnemers rijden nu in konvooi naar het bivak van Shubaytah. Ook voor donderdag wordt er slecht weer voorspeld.

Het eerste deel van de marathonetappe werd na 345 km geneutraliseerd. Op de officiële Dakarwebsite werd volgende mededeling gepubliceerd: “Omdat de veiligheid van de deelnemers niet te garanderen is en de weersomstandigheden verslechteren, heeft de wedstrijdleiding beslist de tiende etappe tussen Haradh en Shubaytah na 345 km te neutraliseren.”

Jean-Marc Fortin, teammanager van het Belgische Overdrive, bevestigde het nieuws. “In deze omstandigheden kunnen de helikopters niet vliegen en kan de veiligheid van de deelnemers niet gegarandeerd worden. De deelnemers gaan straks in konvooi naar het bivak. Het is afwachten wat er morgen gaat gebeuren. De weersvoorspellingen zijn niet al te best.”

Foto: REUTERS

Foto: AFP