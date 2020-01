In Zuid-Afrika is begin deze week de Oudsbergse pater oblaat Joseph “Jeff” Hollanders (83) vermoord aangetroffen. De man werd bij hem thuis overvallen. De missionaris woonde daar al meer dan een halve eeuw.

