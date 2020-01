Lisa klapt uit de biecht over seksverslaving: “Tijdens mijn huwelijk zag ik soms meerdere mannen per dag”

“Jarenlang leidde ik een dubbelleven. Tijdens mijn huwelijk zag ik soms meerdere mannen per dag. Hoeveel het er in totaal waren? Dat weet k niet. Ik denk meer dan honderd.” Aan het woord is Lisa, een 32-jarige Nederlandse die bij RTL Nieuws openhartig getuigt over haar seksverslaving. “Ik was voortdurend op zoek naar een nieuwe high.”

Ze noemt zichzelf een seksverslaafde in herstel. De 32-jarige Lisa (niet haar echte naam) is intussen al bijna vier jaar “nuchter”. “Wanneer het begonnen is? Ik denk al vanaf mijn puberteit. Ik wilde altijd aandacht van mannen. Van mijn vriendje kreeg ik het niet genoeg, dus zocht ik contact met anderen.”

“Ik ging keihard vreemd”

Desondanks trouwde Lisa in 2009 toch met haar jeugdliefde. “Dat jaar had ik ook een seksueel traumatische ervaring op het werk. Vanaf dan is mijn seksverslaving zo getriggerd dat ik echt begon af te spreken met andere mannen om seks te hebben. Ik ging keihard vreemd, jarenlang leidde ik een dubbelleven.”

In 2014 biechtte Lisa alles op aan haar echtgenoot en besloten ze om uit elkaar te gaan. “Met hoeveel mannen ik in die periode seks heb gehad? Ik ben de tel kwijtgeraakt. Ik denk meer dan honderd, inclusief chatten en webcam. Dan masturbeerde ik voor mannen die meekeken. Hoeveel pijn mijn vagina ook deed na verloop van tijd, ik bleef ermee doorgaan. Alles om die mannen te pleasen. Tijdens mijn huwelijk zag ik soms meerdere mannen per dag.”

Lisa had ondertussen ook nog seks met haar man, maar daar genoot ze niet van. “Het was niet de meest bevredigende seks. Andere mannen lieten me veel meer vrouw voelen. Zij lieten me wel klaarkomen. Als je steeds nieuwe invloeden krijgt, krijg je steeds een nieuwe high. Daar was ik voortdurend naar op zoek.”

Sexy pakje

Ze werd nooit betrapt door haar man, al scheelde het vaak niet veel. “Als hij vroeger thuiskwam en me aantrof in een sexy pakje, schoof ik snel de laptop onder het bed en deed ik alsof ik me voor hem zo had gekleed. Ik heb zelfs in bed gelegen met een goede vriend van hem. Een affaire van een half jaar. Het was heel fout, maar ergens ook heel prettig.”

Pas toen ze zich liet behandelen, besefte Lisa dat haar gedrag onverantwoord was. “Nu voel ik me schuldig, toen niet. Ik ben niet trots op mijn verleden. Het was geen leuke periode in mijn leven. Ik verwarde seks met liefde. Ik dacht dat die mannen me leuk vonden en ik was verslaafd aan hun aandacht. Uiteindelijk had ik door dat ze me leuk vonden omdat ik hen seks gaf, en nog gratis ook. Wat wil je als man nog meer?”

Groot taboe

Vijf jaar geleden zag Lisa haar probleem in en besloot ze om zich te laten behandelen. “Het gevoel dat je het niet meer alleen doet, is heel fijn. Aan het einde van mijn verslavingstijd was ik zo sociaal geïsoleerd, ik had niemand meer over. Er rust een groot taboe op seksverslaving. Mensen denken dat alleen mannen eraan lijden. Ik dacht ook dat ik de enige was. Door die bijeenkomsten merkte ik dat er heel veel anderen – mannen en vrouwen – zijn met hetzelfde probleem.”

Volgens Lisa heeft de behandeling haar leven gered. “Vier jaar geleden zat ik thuis met een uitkering en vrat ik mezelf suf, zoop ik mezelf klem en chatte en webcamde ik mezelf gek. Nu heb ik een baan in de zorg, heb ik al een tijd dezelfde vriend en zijn we sinds een half jaar trotse ouders. Ik ben heel blij met hoe mijn leven er nu uitziet. Zonder behandeling had ik dat nooit voor elkaar gekregen.”