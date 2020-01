Belgisch kampioen of niet, voor Laurens Sweeck is het weer werken geblazen. De veldrijder bouwt in Mallorca op naar de laatste weken van het veldritseizoen, maar niet zonder het nuttige aan het aangename te koppelen. Zo cruist Sweeck de straten van het Spaanse eiland door met zoon Mathis bevestigd aan zijn fiets en vrouw Annouck De Vries in zijn spoor. Belgisch kampioen of niet, je vadertaken mag je niet verwaarlozen.