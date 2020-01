Daders maken 350.000 euro buit bij plofkraak op Bpost

Bij de plofkraak op een Bpost-kantoor, die dinsdagochtend plaatsvond in Zaventem, hebben de daders zo’n 350.000 euro buitgemaakt. Dat meldt VRT NWS en wordt bevestigd in kringen nabij het onderzoek. Bpost noch het parket Halle-Vilvoorde geven enige commentaar over de geldsom die gestolen zou zijn. “Wel kunnen we meedelen dat alle inktpatronen afgegaan zijn toen de geldkoffers verwijderd werden”, zegt Bpost-woordvoerder Barbara Van Speybroeck.