Nog twee moeilijke avondspitsen op E314 richting Limburg door zinkgat

De rijstrook en weefstrook op de E314 in Herent richting Lummen blijven zeker woensdag en wellicht ook nog donderdag afgesloten. Oorzaak is een verzakking maandagavond van het wegdek van de weefstrook. Een aannemer voert er in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) herstellingswerken uit. In de avondspits wordt opnieuw heel wat hinder verwacht.