Diest - De politie Demerdal kreeg de jongste dagen vijf meldingen van sluikstorten, onder meer aan de kledingcontainers in de Speelhofstraat. In twee gevallen is de politie er alvast in geslaagd de daders te identificeren op basis van het achtergelaten afval. Zij moeten niet alleen een boete betalen maar draaien ook op voor de opruimingskosten.