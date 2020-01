16 kinderen in tehuis in Mallorca slachtoffer van seksueel misbruik

Het Spaanse eiland Mallorca is opgeschrikt door een schandaal over seksueel misbruik bij kinderen die in een tehuis wonen. In totaal zouden zestien minderjarigen - vijftien meisjes en een jongen - uit het tehuis in een prostitutienetwerk zijn terechtgekomen. Het instituut van sociale zaken in Mallorca (IMAS) heeft nu moeten toegeven dat het van verschillende zaken op de hoogte was, zo melden de lokale media woensdag.