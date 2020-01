Een man gaat het internet rond met een opmerkelijke video die gemaakt is op een trouwfeest. Toen de bruidegom traditioneel met zijn moeder danste, keek de genodigde liever naar iets anders. De reacties op het voorval lopen uiteen van “Geniaal! Wat een held!” tot “Triest, dit is geen gedrag voor een volwassen man.” De bruidegom die aan het dansen was, had alvast niks door.