Nadal, Serena en co. zamelen geld in voor slachtoffers bosbranden

Het kruim van de tenniswereld blies woensdagavond verzamelen in Melbourne voor een rist benefietwedstrijden ten voordele van de slachtoffers van de bosbranden in Australië.

Twaalf sterren namen deel aan de “AO Rally for Relief” die werd georganiseerd in de marge van de Australian Open die over enkele dagen begint. Onder meer Serena Williams, Roger Federer, Rafael Nadal en Novak Djokovic tekenden present.

In totaal leverde het event in de Rod Laver Arena zo’n drie miljoen euro op. Nadal maakte bekend dat hij en Federer elk 250.000 Australische dollar (154.000 euro) stortten. “Hopelijk inspireren we mensen hiermee om te blijven helpen in de strijd tegen dit verschrikkelijk drama”, zei Nadal.

Foto: AP

Foto: AFP

Ook de Australiër Nick Kyrgios was erbij. Hij liet eerder weten 200 dollar voor elke ace te storten. “Het zijn enkele emotionele weken geweest”, vertelde hij. “Thuis in Canberra kon ik zelfs de deur niet uit. Ik ben zo dankbaar dat sterren als Federer en Novak en de anderen zich hierachter scharen.”

Foto: AFP