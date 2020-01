S-Plus Beringen gaat weer op reis

Beringen - S-Plus Beringen-Centrum hield dinsdag 14 januari 2020, samen met S-Plus Limburg, een infonamiddag over vakanties en reizen. Het aanbod voor 2019 werd gepresenteerd.

Vorig jaar is de afdeling, wegens meer dan 102 aanwezigen, moeten verhuizen naar zaal Schuttershof Sint-Sebastiaan. Dit jaar waren er 84 inschrijvingen maar kon de voorstelling van de reizen toch doorgaan in het eigen zaaltje van De Voorzorg. Natuurlijk zat het zaaltje overvol maar was het even gezellig als het jaar voordien. Blijkbaar voelden velen weer de reiskriebels opduiken. Na de toelichting en de nodige info met de daaraan gekoppelde prijzen, gingen verschillende aanwezigen zich inschrijven voor een vakantie of een dagtrip. Het was een gevarieerd aanbod aan bestemmingen, telkens op maat van de senior met pit. Lekker lui in de zon, nieuwe culturen opsnuiven, verdwalen in musea, buitenlandse vakanties of liever dicht bij huis? Iedereen vond zijn of haar keuze. Tijdens de pauze was er voor iedereen gratis koffie en gebak.Gezien de grote belangstelling werd het voor S-Plus Beringen Centrum weer een groot succes!