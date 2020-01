Britney Spears stelt haar schilderijen tentoon in Frankrijk

Naast zingen, houdt Britney Spears (38) zich tegenwoordig ook bezig met schilderen. Meer nog, in Frankrijk opent er binnenkort een expo met allemaal werken van haar hand.

Britney Spears kondigde vorig jaar aan dat ze een break wou nemen van het optreden en heeft haar tijd sindsdien blijkbaar gevuld met een nieuwe hobby: schilderen. In 2017 deelde ze op Instagram al een filmpje van zichzelf terwijl ze een schilderij met bloemetjes aan het maken was. “De bloemen in mijn schilderij staan symbool voor een nieuw begin en het is in die geest dat we vooruitgaan”, schreef ze toen.

Daar kwam nogal wat reactie op, vooral hoongelach. Maar toch krijgt ze nu haar eerste solotentoonstelling. Die vindt plaats in Galerie Sympa in de Franse gemeente Figeac. De expo opent op 18 januari met een vernissage de deuren. En wie weet rinkelt de kassa daar wel, het originele werk met de bloemen werd op een benefiet namelijk geveild voor 10.000 dollar.