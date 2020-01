Algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie bij Neos Hamont-Achel

Hamont-Achel - Neos Hamont-Achel organiseerde zopas haar jaarlijkse algemene vergadering en nieuwjaarsreceptie. Er waren alleen maar blije gezichten te zien bij de aanwezige leden.

Om 14 uur werd het nieuwe jaar feestelijk ingezet met een receptie. De aanwezigen elkaar zo het beste wensen voor het nieuwe jaar. Voorzitter André Spaas blikte in zijn toespraak even terug op het afgelopen jaar. Een bewogen jaar op verschillende vlakken, denken we maar aan de klimaatproblematiek, het vluchtelingenprobleem, de politieke toestand van ons land enzovoort. Toch was de voorzitter zeer tevreden over het werkjaar van Neos Hamont-Achel. Het groot aantal deelnemers bij de verschillende activiteiten is een duidelijke maatstaf voor de werking van de club. Tenslotte bracht hij samen met de aanwezigen een toost uit op het nieuwe jaar.

Secretaris Hugo van den Boer gaf aan de hand van duidelijke grafieken een overzicht van 2019. Deze grafieken toonden aan dat de club een zeer actief bestaan heeft, hij was dan ook tevreden met de huidige gang van zaken. Na het officiële gedeelte genoten de Neos-leden van een heerlijk diner.

Na de hoofdschotel werd er tijd gemaakt om een bijzonder iemand in de kijker te zetten. Dit jaar was deze eer voor Miep Verbeek. Zij schildert en werkt met keramiek in haar vrije tijd. Er werden enkele werken onder de aanwezigen verloot. Huis-dj Geert Van Hoof bracht er met zijn muziek de juiste stemming in. Als verrassing was er een optreden van Lyn Van Hoof, de dochter van de DJ. Zij is winnares van het programma 'Sterren op de werkvloer', georganiseerd door JOE FM. Samen met haar vader bracht ze verschillende bekende liedjes. Het was weer een aangename namiddag.