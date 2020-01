Aantal zittenblijvers opnieuw lichtjes gedaald, aandeel meisjes groeit wel

Het aantal zittenblijvers is vorig schooljaar (2018-2019) opnieuw lichtjes gedaald, zowel in het lager onderwijs als in het secundair onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die Belga heeft opgevraagd bij minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). Uit de cijfers blijkt dat er nog steeds meer jongens dan meisjes blijven zitten, maar dat het aandeel meisjes wel groeit.