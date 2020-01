Gucci kleedt mannen in meisjesmode op modeweek Milaan

Het Italiaanse modemerk Gucci heeft de nieuwste collectie voor heren voorgesteld tijdens de mannenmodeweek in Milaan. Als het van creatief Alessandro Michele afhangt, draagt de Gucci-fan volgend seizoen schattige jurken, die veel gelijkenissen vertonen met die van kleine meisjes.

De nieuwste show van Michele, die in zijn collecties al jaren grenzen doet vervagen tussen mannen- en vrouwenkleding, stond volledig in het teken van onze kinderjaren en kreeg de overkoepelende ‘Rave Like You Are Five’ mee.

“Onze kinderjaren zijn een heel vrije tijd. Er zijn minder labels, dus je kunt jezelf zijn. Als je groot bent, krijg je vaker te horen wat je zogezegd niet mag doen omdat het niet bij je leeftijd of geslacht pas”, zei de hoofdontwerper, die voor deze lijn inspiratie opdeed in kinderwinkels, in een statement aan modesite WWD .

In het donkere sprookjesuniversum van Gucci kan en mag je het kind in jezelf naar bovenhalen met de nieuwe creaties. Mannelijke modellen flaneerden in frivole jurkjes met kraagje over de catwalk. Ook handtassen met het woord Liberty - in hetzelfde lettertype als het Londense luxewarenhuis - maken deel uit van de lijn.

“Ik denk dat mannenmode experimenteler en vreemder wordt, simpelweg omdat mannenmode vandaag nog te stereotiep is. Het begrip ‘stijl’ voor mannen is heel nauw, bijna claustrofobisch. De Britse zanger Harry Styles, boegbeeld van Gucci, probeert dat stramien alvast te doorbreken en verscheen vorig jaar in gedurfde outfits met vrouwelijke twist op verschillende rode lopers.