Tongerse vrouw (65) met CO-vergiftiging naar ziekenhuis door kolenkachel

Tongeren -

In de Merestraat in Piringen (Tongeren) heeft een vrouw van 65 woensdagmiddag een CO-vergiftiging opgelopen. De kolenkachel in haar huis werkte niet goed waardoor een hoge waarde koolstofmonoxide (CO), een giftig en dodelijk gas, in de omgevingslucht hing. De vrouw is met een ambulance naar het gespecialiseerde ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek gebracht.