Hasselt -

De prijzen voor woningen en appartementen in ons land zijn in 2019 met gemiddeld met 4,2% en 4% gestegen. Op Vlaams niveau is de gemiddelde prijs het laagst in Limburg. Bovendien stijgen de prijzen in onze provincie ook minder snel. Dat blijkt uit de jaarlijkse Notarisbarometer.