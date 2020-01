Comité P ontving 2.965 nieuwe klachtendossiers waarvan 70 procent onterecht

In 2018 hebben de gerechtelijke overheden 81 nieuwe strafonderzoeken toegewezen aan de Dienst Enquêtes van het Comité P over misdrijven waarbij politieambtenaren betrokken zijn. Dat zijn 57 dossiers minder dan in 2017 (-41,3 pct). Verder ontving het Comité P, dat toeziet op de politiediensten, dat jaar 2.965 nieuwe klachtendossiers, of 200 meer dan in 2017. Dat blijkt uit het jaarrapport 2018.