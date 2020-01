Stephanie D’Hose: “Interne strubbelingen bij Open Vld zijn weg”

De fricties binnen Open Vld over welke richting de federale onderhandelingen moeten uitgaan, zijn helemaal weg. Dat heeft Vlaams parlementslid Stephanie D’Hose woensdag verklaard in De Ochtend op Radio 1. “Het doet er niet toe welke kleur de kat heeft, als ze maar muizen vangt. Dat is uiteindelijk het belangrijkste waar we nu met z’n allen voor moeten gaan”.