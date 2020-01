Klaus Van Isacker stapt na 6 maanden op als hoofdredacteur bij VTM NIEUWS

Klaus Van Isacker stapt op als hoofdredacteur bij VTM NIEUWS. Hij keert terug naar de magazinepoot van DPG Media. Dat meldt het bedrijf woensdag. Hij gaat samen met An Meskens de komst van de Sanoma-titels voorbereiden en de redacties van alle magazines aansturen. Bij VTM NIEUWS neemt Nicholas Lataire, adjunct-directeur News City, voorlopig de taken van Van Isacker over.