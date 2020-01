Belgisch modehuis Natan opent winkel in Parijs

Natan heeft in een persbericht bekendgemaakt dat het voor het eerst een winkel zal openen in Parijs. Na boetieks in ons land en Nederland boort het nu dus ook Frankrijk aan.

Vandaag telt Natan al zeven winkels. Zes daarvan bevinden zich in ons land, eentje in de Nederlandse hoofdstad Amsterdam. Daar komt binnenkort dus een zevende bij in Parijs. Die opent op 20 januari de deuren in een pand in de rue des Saints-Pères, meer bepaald in nummer 71.

Natan werd in 1930 in Brussel opgericht door couturier Paul Natan en staat sinds 1983 onder leiding van baron Edouard Vermeulen. Zijn ontwerpen worden fel gesmaakt in het Belgische en Nederlandse koningshuis met koninginnen Mathilde en Máxima voorop. Benieuwd of we binnenkort ook de Franse presidentsvrouw Brigitte Macron in Natan zullen zien rondlopen.