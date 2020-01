Kim is (bijna) back! De Australian Open moest ze door een knieblessure aan zich voorbij laten gaan, maar eind februari wil Kim Clijsters haar comeback - of moeten zeggen Kimback - maken op het professionele circuit. De gedetailleerde plannen doet ze vandaag uit de doeken op een ongetwijfeld druk bijgewoonde Media Day in Bree. U kan hier alles op de voet volgen.