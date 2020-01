Studie bewijst: mannen met baarden vallen meer in de smaak bij vrouwen

Vrouwen voelen zich meer aangetrokken tot mannen met baarden omdat die hen fysiek indrukwekkender en sociaal dominanter doen uitzien. Dat blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Wetenschappers van de Australische University of Queensland legden zo’n duizend Amerikaanse vrouwen tussen 18 en 70 jaar dertig beelden voor van drie verschillende mannen. Daarbij kwamen zowel foto’s aan bod van hun gladgeschoren gezicht, met een volle baard en alles daartussen. Toen de foto’s verschenen, werd aan de deelnemers gevraagd om de mannen een score te geven van nul tot honderd qua aantrekkelijkheid en of ze interessant waren voor een korte of lange relatie.

Uiteindelijk bleek dat hoe hariger het gezicht, hoe beter de man het deed bij de vrouwen. Mannen met een volle baard werden voor zowel de relatie op korte als op lange termijn het meest aantrekkelijk bevonden. Volgens onderzoeker Tessa Clarkson komt dat omdat een baard de mannelijke gelaatstrekken in de verf zet. Het doet de kaak er breder uitzien en kan eventuele onaantrekkelijke delen van het gezicht maskeren.

Luizen en teken

Maar de mannen met baarden vielen niet bij iedereen in de smaak, zo bleek uit het tweede deel van het onderzoek. Daarbij werden aan de vrouwen foto’s voorgelegd van (schaam)luizen en teken en moesten ze aangeven in welke mate ze daar bang van waren. Vrouwen die daar hoog op scoorden, bleken mannen met een stevige gezichtsbegroeiing maar niets te vinden. Volgens de onderzoekers zou een mogelijke verklaring daarvoor zijn dat die vrouwen de baarden associëren met een gebrek aan hygiëne.