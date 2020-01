Meghan Markle verschijnt voor het eerst weer in het openbaar na heisa

Terwijl prins Harry in Engeland is achtergebleven om alle details te regelen van hun gedeeltelijke vertrek uit de koninklijke familie, pendelt Meghan Markle tussen Toronto en Vancouver. Dinsdag verscheen ze voor het eerst weer in het openbaar.

Vorige week al raakte bekend dat Meghan Markle naar Canada was gevlogen terwijl prins Harry in Engeland zou blijven om in gesprek te gaan met de Queen, zijn vader Charles en broer William. Sinds de bom was ontploft, had Meghan zich niet meer in het openbaar laten zien, tot dinsdag. Ze zou het vliegtuig genomen hebben van Toronto naar Vancouver en bezocht er een goed doel.

Het ging meer bepaald om het Downtown Eastside Women’s Centre, een gemeenschapshuis voor vrouwen en kinderen, waar ze gesprekken aanging over “de problemen waar de vrouwen uit de buurt mee worden geconfronteerd”. Het centrum deelde op Facebook een foto van het gebeuren. “Kijk eens wie we vandaag op de thee kregen”, klinkt het.

Meghan en Harry hadden eerder al laten weten dat ze voortaan hun tijd zullen verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Canada, het land waar zij jarenlang woonde omdat de opnames van de serie ‘Suits’ waar ze in meespeelde daar plaatsvonden. Hun acht maanden oude zoontje Archie is sinds hun vakantie in Canada rond de kerstperiode trouwens niet meer teruggekeerd naar zijn geboorteland.

