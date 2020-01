Belg was nog nooit zo actief op vastgoedmarkt: 8,9% meer transacties

De Belg kocht en verkocht nooit meer woningen dan in 2019. Dat blijkt uit de Notarisbarometer die woensdag gepubliceerd werd door de Federatie van het Notariaat. In vergelijking met 2018 waren er 8,9 procent meer vastgoedtransacties in ons land. Een gevolg van de lage rente, nieuwe wetgeving op huurwoningen, én in Vlaanderen van de afschaffing van de woonbonus. Al zou het record wellicht ook zonder die maatregel voor de bijl zijn gegaan.