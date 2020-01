Ploegmaat Greg Van Avermaet kampt met hartritmestoornissen

Patrick Bevin (CCC Team) moet een tijd aan de kant blijven nadat bij de Nieuw-Zeelander hartritmestoornissen werden vastgesteld. De ploegmakker van Greg Van Avermaet kreeg op training plots af te rekenen met een onregelmatige hartslag. Hij mist alvast de Tour Down Under (21-26 januari), waardoor Guillaume Van Keirsbulck in extremis werd opgeroepen.

“Het betreft gelukkig geen levensbedreigende situatie maar de zaak moet wel nauwkeurig opgevolgd worden. Daarom werd Partrick overgebracht naar een ziekenhuis in Adelaide waar de toestand verder opgevolgd wordt. Onze renner zal bijkomende testen ondergaan maar mag nu in geen geval wedstrijden afwerken. Hij heeft geen verleden met hartproblemen maar toen we een electrocardiogram namen, werd dit probleem wel vastgesteld. Patrick zal thuis in Nieuw-Zeeland verder recupereren. We maken ons sterk dat hij zeer binnenkort opnieuw in competitie kan komen. De Tour Down Under komt echter te vroeg. We nemen geen enkel risico met zijn gezondheidstoestand”, verduidelijkte teamdokter Max Testa van CCC.

De Nieuw-Zeelander won vorig jaar nog de tweede etappe en werd eindlaureaat van het puntenklassement in de Tour Down Under. Guillaume Van Keirsbulck werd ondertussen opgeroepen om de plaats van de onfortuinlijke Bevin in te nemen. Hij is de enige Belg in de selectie. “Dit is uiteraard een onverwachte verandering in mijn programma, maar ik kijk ernaar uit om mijn seizoen 2020 in Australië te starten”, zegt de kleinzoon van oud-wereldkampioen Benoni Beheyt. “Ik nam al eens eerder deel in 2016 en hield toen van het koersen en de sfeer.”