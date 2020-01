Kranten met vertraging geleverd door spontane staking bij bpost

In verschillende gemeenten in Limburg worden de kranten vanochtend met vertraging geleverd. Chauffeurs van bpost legden gisterenavond spontaan het werk neer.

De dertig chauffeurs van bpost in Limburg zijn sinds dinsdagavond 22 uur aan het staken. Daardoor is geen enkel transport vertrokken: geen briefwisseling en geen kranten. De grote bpost-kantoren in onder meer Hasselt, Genk, Lummen en Sint-Truiden zijn intussen wel bevoorraad. In verschillende Limburgse gemeenten zullen de kranten daardoor met vertraging geleverd worden. Kleinere kantoren in de provincie zullen wel problemen blijven ondervinden, sommige mensen zullen dus geen krant ontvangen vandaag. De levering in Voeren is twijfelachtig.

“De chauffeurs, die tijdens de nacht de bpost-kantoren in de hele provincie bevoorraden met kranten en briefwisseling, hebben integraal besloten om het werk neer te leggen”, zegt Jean-Pierre Nyns van ACOD. “De staking heeft twee oorzaken. Enerzijds is er onrust door de veranderingen die op ons afkomen in het kader van het nieuwe distributiemodel dat bpost wil uitrollen, waarbij de postbode niet elke dag langskomt. Dat heeft een impact op alle mensen die betrokken zijn bij de uitreiking van brieven en kranten, dus ook de chauffeurs die ’s nachts werken. Ze zullen niet meer het werk moeten doen dat ze nu doen, want bpost wil dat werk uitbesteden aan collega’s of zelfs aan externe bedrijven. Daar heerst onvrede over, en terecht.”

“De tweede oorzaak voor de staking is dat bpost een halt wil toeroepen aan de gewoonte binnen de transportcel om 6 op 7 dagen te werken”, gaat Nyns verder. “Er zijn nochtans voldoende vrijwilligers om in zo’n stelsel te werken. De werknemers verkiezen dat om verschillende redenen. Bpost claimt dat daar een wettelijke beperking op is, maar dat moet nog uitgeklaard worden. Nu heerst er veel onduidelijkheid over en dat zorgt voor onrust bij de chauffeurs.”

Hoelang de staking nog zal duren is onzeker. “Er is tot vanmorgen overleg geweest. Nu zijn de mensen even naar huis om te recupereren. Donderdag zal er zeker nog overleg met de directie volgen, maar waarschijnlijk vandaag ook al.”