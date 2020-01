De resolutie die de oorlogsbevoegdheden van de Amerikaanse president Donald Trump beperkt, raakt mogelijk wel degelijk door de Senaat. De Democraten geloven namelijk dat ze over de benodigde 51 stemmen zullen beschikken, zo melden diverse Amerikaanse media.

“Wij geloven dat (de resolutie) de 51 stemmen zal krijgen die nodig zijn” voor de goedkeuring en “dus zullen we ons nu buigen over de timing”, verklaarde de Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck ...