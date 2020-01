Kenny De Ketele wint met Nils Politt Zesdaagse van Bremen

Kenny De Ketele (34) won aan de zijde van zijn Duitse partner Nils Politt gekroond tot winnaar van de Zesdaagse van Bremen.

De Belgisch-Duitse tandem totaliseerde 314 punten en hield daarmee de Duitser Theo Reinhardt en de Fransman Morgan Kneisky (307 ptn, op 1 ronde) achter zich. De Oostenrijker Andreas Graf en Deen Marc Hester (254 ptn, op een ronde) maken het podium vol.

Moreno De Pauw volgt met de Duitser Leon Rohde (177 ptn, op 3 rondes) als zesde. Bryan Boussaer is met de Brit Stephen Bradbury (125 ptn, op 34 rondes) elfde.

Foto: Marc Van Hecke

Vorig jaar wonnen Jasper De Buyst en Iljo Keisse in Bremen. De Ketele was er al de beste in 2018 (met Theo Reinhardt) en 2016 (met de Duitser Christian Grasmann). Tussendoor triomfeerde Keisse met de Duitser Marcel Kalz.

Het is de negentiende zege van De Ketele in een zesdaagse. Zeven daarvan behaalde hij met Moreno De Pauw. Met Robbe Ghys mikt hij deze zomer op een medaille in de ploegkoers Op Olympische Spelen in Tokio.