Saudi-Arabië staat bijna op F1-kalender 2021

De gesprekken zijn al een tijdje gaande en volgens berichten uit het Verenigd Koninkrijk staat Saudi-Arabië dicht bij een overeenkomst om vanaf 2021 deel uit te maken van de Formule 1.

Volgens het Britse tabloid ‘Daily Mail’ zou de overeenkomst met de Formule 1 een waarde hebben van ongeveer vijftig miljoen dollar. Dat is best wel een controversiële overeenkomst want in het verleden werden de Saudi’s er al eens van beschuldigd om door middel van sportevenementen hun regime, dat door bepaalde bronnen omschreven wordt als onderdrukkend, naar de buitenwereld toe op te poetsen.

Liberty Media wordt al met argusogen bekeken omdat ze een race organiseren in Bahrein, waar er naar verluidt soms ook een loopje genomen wordt met de mensenrechten. Maar de drang om de kalender verder uit te breiden blijft groot bij de Amerikanen.

Met Nederland en Vietnam staan er dit jaar ook al twee nieuwe races op de kalender. Dat brengt het totaal op een recordaantal van tweeëntwintig races en Liberty Media heeft al laten weten dat het in de nabije toekomst wil uitbreiden naar vijfentwintig stuks.

Het aanbod van de Saudi’s blijkt bovendien ook nog eens te mooi te zijn om af te wijzen en dat is voor Liberty Media niet onbelangrijk in een tijd waar een aantal races onder druk staan.

