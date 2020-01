Het Brusselse gerecht heeft zeven mannen aangehouden in een uiterst zwaarwichtige zedenzaak. De zeven hadden begin december een weggelopen Frans meisje (16) ‘overgekocht’ van haar ‘vriendje’, voor 2.000 euro. Het meisje werd daarop opgesloten in een huis in Ukkel waar ze wekenlang met mannen naar bed moest.