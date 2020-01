Be-Mine in Beringen wordt de nieuwe locatie van Garnizoen. Dat is de kleine elektronische spin-off van Pukkelpop. De eerste twee edities vonden plaats in Diest. Volgens woordvoerder Niels Cosemans (28) moet de nieuwe formule 5.000 bezoekers trekken. Daarvoor pakt Garnizoen uit met klinkende namen zoals Charlotte de Witte en Black Mamba.