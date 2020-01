Dubbele Limburgse derby: degradatiespook op de loer

Voor wie het niet in de gaten heeft: deze en volgende week staan er twee Limburgse derby’s op de agenda. Bij de beloften, wel te verstaan. Voor beide U21-ploegen zijn de belangen groot. Tot nader order maken ze deel uit van de achtkoppige A-reeks, waar de sterkste beloftenelftallen in uitkomen. Maar dat is slechts schone schijn. Ze bengelen immers troosteloos aan het staartje (zie tabel). Staan ze na 21 speeldagen nog op de plaatsen 7 en 8 (alle clubs spelen drie keer tegen mekaar), dan is degradatie naar de zwakkere B-reeks onvermijdelijk. Een sportieve aderlating. Hoe zwaar zou die wegen en waarom loopt het zo stroef? We stelden de vraag aan de coaches.