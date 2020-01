Lukaku scoort snelste goal van het seizoen in bekermatch tegen Nainggolan

21 seconden. 21 seconden had Romelu Lukaku nodig om de netten te doen trillen in zijn eerste wedstrijd ooit in de Coppa Italia. De Rode Duivel zorgde tegen Cagliari zo voor de snelste goal op de Italiaanse velden dit seizoen. De VAR ontnam hem nog een tweede goal, maar na rust nam Lukaku met het hoofd wraak: een tweede treffer. Inter won uiteindelijk simpel, met 4-1.