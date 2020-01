Tottenham - met kapitein Vertonghen - bekert verder

Begin dit jaar had Middlesbrough nog met 1-1 stand gehouden, maar dinsdagavond tijdens de replay nam Tottenham wel de maat van de tweedeklasser. The Spurs, met Jan Vertonghen als kapitein, kwalificeerden zich na twee vroege goals voor de vierde ronde van de FA Cup: 2-1 was de eindstand. Toby Alderweireld kreeg rust.