Minstens één dode bij explosie in petrochemisch bedrijf in Spanje

Er heeft dinsdagavond een explosie (gevolgd door een zware brand) plaatsgevonden in een industriezone in Tarragona, in het noordoosten van Spanje. Daardoor viel minstens één dode, zo meldt de Spaanse krant El País. Ongeveer 300.000 omwonenden moesten een tijdlang binnenblijven omdat gevreesd werd dat de rook giftig was.