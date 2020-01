Boksicoon Floyd Mayweather komt naar Antwerpen

De legendarische bokser Floyd Mayweather komt naar Antwerpen. Zo weet ATV, de regionale Antwerpse zender. Op 28 februari komt er in de Lotto Arena een groot evenement rond de Amerikaanse bokser. Veel details zijn er nog niet,want de laatste afspraken en contracten moeten nog bevestigd worden. Wel is geweten dat ook de basketbalspelers van Telenet Giants Antwerp bij het evenement betrokken zullen worden.

Floyd Mayweather is er nu 42 en hij is bij leven een bokslegende: vijf wereldtitels en een score van vijftig gewonnen kampen tegenover nul verliesbeurten. Vooral zijn gevecht tegen Manny Pacquiao in 2015 ...