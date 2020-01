Wouter Vandenhaute dacht er het zijne van na de overname: “Coucke is kaka”

Coucke is KAKA. Met die woorden in grote letters op een stuk papier luchtte Wouter Vandenhaute zijn hart toen eind 2017 bekendraakte dat niet hij maar wel Marc Coucke de nieuwe eigenaar zou worden van RSC Anderlecht.

Vandenhaute is de grote baas van Woestijnvis, dat in het programma De Ideale Wereld een sketch maakte over de overname. Door ermee in te stemmen om met de nodige zelfspot een bijrol te spelen in die act, toonde hij zijn relativeringsvermogen. Nu aangekondigd wordt dat hij de adviseur wordt van Coucke, wordt het clipje extra grappig.