Alken -

Omdat Toast Literair aan de tiende editie toe is, maakt het Davidsfonds er een tweedaagse van. Het publiek krijgt een ontbijt of een aperitief bij auteurslezingen en andere literaire activiteiten op tal van locaties, waarvan zo’n vijftien in Limburg. Zo is in Alken Bart Moeyaert te gast en Rick de Leeuw .