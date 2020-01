TIPS. Een hart van chocolade en ringen voor elk humeur

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Hart van chocolade



Valentijn is weer in aantocht en dit jaar kan je je lief (of jezelf) verwennen met een zoet cadeautje in de vorm van een chocoladereep. Tony’s Chocolonely lanceert speciaal voor 14 februari een reep met een groot hart in het midden, die smaakt naar rozen en frambozen. Leuk om samen op te eten met iemand die je hart letterlijk sneller doet kloppen. Verkrijgbaar vanaf 13 januari in de geselecteerde verkooppunten en online via de webshop van de Bijenkorf. Kostprijs: 3,95 euro.

Ringen voor elk humeur





Juwelenmerk Pandora pakt uit met een nieuwe collectie, die de naam ‘My True Colors’ meekrijgt. Die bestaat uit fijne, stapelbare ringen en bedeltjes met een kleurrijk accent als eyecatcher. De collectie tinten is uitgebreid met het doel je humeur uit te drukken met je juwelen. Vrolijke dag of eerder in een mysterieuze mood, dan kun je onder meer kiezen voor energetisch groen of mysterieus blauw. Beschikbaar vanaf 29 euro. Voor de ringen betaal je 45 euro.

Belgische kunst



Fans van Belgische kunst mogen alvast 12 februari aankruisen in hun agenda, want dan gaat de nieuwe expo van artieste Louise Mertens van start bij Yust in Antwerpen. Verwacht je aan hedendaagse kunst die het midden houdt tussen analoge en digitale creativiteit met geometrische vormen, massa en texturen. Dagelijks te bezichtigen tot en met 8 maart, gratis toegang. Place to be: Coveliersstraat 6 in Berchem.

Maneschijn op je huid



Het nieuwe maanjaar is begonnen en dat kun je vieren met M.A.C. Het cosmeticamerk lanceert de collectie ‘Lunar Illusions’. Daarin zit lipstick, gloss, oogschaduw en blush die het effect van maneschijn op je huid simuleren en verpakt zijn in doosjes en omhulsels met Aziatische twist om het Chinese Nieuwjaar te vieren. Vanaf 15,50 euro voor een flesje gloss. Een oogschaduwpalet vol magische kleuren kost 40,50 euro.