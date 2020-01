Diest - De politie Demerdal kreeg de jongste dagen meerdere meldingen van vandalisme in Diest. In de Hollestraat vormde een caravan het mikpunt van vandalen. In Ten Aerde werd een steen tegen een raam gegooid. In de Frankenstraat zijn krassen aangebracht op het koetswerk van een auto. Op de Zichemseweg moest de signalisatie van wegenwerken het ontgelden en op het Sint-Jacobsplein en in de Oscar Nihoulstraat waren graffitispuiters actief.