Vanaf maart steekt niet-dringende post nog maar twee keer per week in uw bus

Vanaf maart gaat de postbode nog maar twee keer per week niet-dringende brieven bedelen. Dat bevestigde afscheidnemend bpost-topman Koen Van Gerven dinsdag in de Kamercommissie Mobiliteit. “Dit wordt hét grote evenement van 2020 voor ons bedrijf”, aldus de topman. Van Gerven wist ook te vertellen bpost voor het eerst in vijf jaar de doelstelling voor de leveringstermijnen behaalde.