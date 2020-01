Arne Baers rijdt verdienstelijk Belgisch kampioenschap veldrijden

Paal

Beringen - Arne Baers reed bij de junioren, na een grote remonte, naar een 6de plaats.

Zaterdag was het aan de junioren om op het strand van Sint-Anneke in Antwerpen het Belgisch kampioenschap veldrijden te betwisten. Provinciaal kampioen Arne Baers uit Paal was met goede moed aan de start verschenen. Maar bij het begin ging het fout waardoor hij een grote achterstand diende te overbruggen. Iets wat in het mulle zand van het strand niet eenvoudig was. Uiteindelijk behaalde hij toch nog een 6de plaats.