In 2000 was hij de boeman van de Rode Duivels, nu werkt Hakan Sükür als taxichauffeur: “Erdogan heeft alles van mij afgepakt”

Met twee goals kegelde hij op 20 juni 2000 de Rode Duivels eigenhandig uit Euro 2000 - nog altijd één van de meest pijnlijke momenten uit de Belgische voetbalgeschiedenis - en hij scoorde meer dan 250 doelpunten voor Galatasaray, Inter Milaan en Blackburn Rovers. Maar nu werkt hij als Uber-taxichauffeur in Washington DC. De 48-jarige Hakan Sükür ging op zes jaar tijd van Turkse hero naar zero. Omdat hij tegen de kar had gereden van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.