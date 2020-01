Patrick Lefevere (65) in de Raad van Bestuur van Anderlecht? Zelf vindt hij het ook verrassend nieuws. “Jullie bellen mij hierover, maar officieel heb ik nog geen bevestiging gekregen van Anderlecht. Ik vermoed – zoals het vaak gaat in dit soort materie – dat iemand gelekt heeft. Ik heb vorige week wel telefoon gekregen van Wouter Vandenhaute met de vraag of het mij zou interesseren. Ook Marc (Coucke) heb ik kort gehoord.”