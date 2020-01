Nu ook poederbrief aangekomen op PS-kantoor in Brussel

Dinsdagvoormiddag is een brief met verdacht poeder aangekomen op het kantoor van de PS, de Franstalige socialistische partij, in Brussel. Dat meldt Bruzz.be en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket. Brandweer en civiele bescherming zijn ter plaatse. Het personeel werd niet geëvacueerd, maar het lokaal waarin de brief was toegekomen, werd wel afgesloten.