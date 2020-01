NASA: “Rook van de branden van Australië zal wereldwijd de atmosfeer beïnvloeden”

“De branden in Australië zijn niet enkel lokaal verwoestend.” Dat zeggen wetenschappers van het Amerikaanse ruimtevaartinstituut NASA. Uit satellietbeelden die zij analyseerden is te zien dat de rook van die branden al de halve wereld is rondgereisd en waarschijnlijk een “volledige cirkel” zal maken. En dat is geen goed nieuws, want die rookwolken zullen de atmosfeer wereldwijd beïnvloeden.